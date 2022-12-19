2022/12/19 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة انهاء الافلات من العقاب تدين انتهاكات لجنة ابو رغيف وتوجه دعوة للقضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/19 | 16:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة انهاء الافلات من العقاب تدين انتهاكات لجنة ابو رغيف وتوجه دعوة للقضاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة انهاء الافلات من العقاب تدين انتهاكات لجنة ابو رغيف وتوجه دعوة للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).