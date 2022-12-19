أمستردام تستهدف هذه الفئة من السياح بحملة

2022/12/19 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث مبادرة لمحاولة جارية لتلميع صورة أمستردام المتدنّية وتحسين سلامة سكانها، أعلن مسؤولو المدينة مؤخرًا عن مقترحات سياسية "للحد من نمو السياحة والإزعاج" ومكافحة الاكتظاظ

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