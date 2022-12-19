مصدر مطلع: مسؤول فرنسي رفيع يزور سجن الحوت للاطمئنان على صحة السجناء الفرنسيين

2022/12/19 | 16:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع في ذي قار، يوم الإثنين، بأن القائم بالأعمال الفرنسي في العراق وصل إلى المحافظة في زيارة غير معلنة للاطلاع على واقع حال سجن “الحوت”.وذكر المصدر ان “القائم بالأعمال الفرنسي اريك شوفالييه، وصل إلى سجن الناصرية المركزي … Readmore

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