نفط ميسان يخسر بخماسية امام النجف

2022/12/19 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

خسر فريق نادي نفط ميسان امام النجف، الاثنين، بخمسة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين لمصلحة الجولة الحادي عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم في ملعب النجف الدولي.

وبين المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان في تصريحات اعلامية تابعتها (بغداد اليوم) أن " نفط ميسان تقدم اولا في الدقيقة 25 عن طريق محترفه بنجامين اوكورنكو ثم عادل الفريق المضيف النتيجة بعد مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق البرازيلي كليمرسون ومن ضربة جزاء في الدقيقة 37 احرز نفط ميسان هدفه الثاني عن طريق محترفه السوري ياسين سامية لينتهي الشوط الاول لصالح نفط ميسان".

وفي الشوط الثاني نجح الغزلان بقلب الطاولة على ضيفه الجنوبي من خلال احراز هدف التعادل بواسطة لاعبه مهدي كامل في الدقيقة 53 ثم استطاع معين احمد تسجيل الهدف الثالث للنجف بعد خمس دقائق من التسجيل وفي الدقيقة 75 احرز محمد زامل هدفا رابعا للنجف وعمق طاهر حميد جراحات الفرسان بعد احرازه هدفا خامسا في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي الذي اضافه الحكم.

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