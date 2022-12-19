النزاهة النيابية تتوعد وزراء السوداني وتتحدث عن

2022/12/19 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوعدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، وزراء حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمراقبة وصفتها بالشديدة، فيما لفتت إلى أنها ستفتح ملفات فساد كبيرة وخطيرة خلال المرحلة المقبلة.وقال عضو اللجنة هادي السلامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "المرحلة المقبلة ومع بدء الفصل التشريعي لمجلس النواب، سنعمل خلالها على فتح الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة، خصوصاً التي مر عليها سنين طويلة ولم يتم التحقيق فيها او فتحها لأسباب مختلفة".وأكد السلامي: "سنعمل مع بدء الفصل التشريعي لمجلس النواب على تقديم الكثير من الشكاوى الى الجهات الرقابية والجهات القضائية بشأن كل شخص متورط باي ملف فساد خلال السنوات الماضية او خلال المرحلة المقبلة، كما ستكون هناك رقابة شديدة على عمل وأداء الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني".

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