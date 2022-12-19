النجف يهزم نفط ميسان بخماسية ويرتقي لوصافة الدوري الممتاز

2022/12/19 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق النجف فوزاً كبيراً على ضيفه

نفط ميسان بتغلبه عليه بخمسة اهداف

لهدفين.

وتواجه الفريقان على ملعب النجف الدولي

في افتتاح مباريات الأسبوع الحادي عشر

من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل خماسية غز

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