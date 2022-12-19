2022/12/19 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن شمول

الصحفيين وعوائلهم بالعلاج المجاني

واعفائهم من اجور العمليات الجراحية.





وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان " نقابة

الصحفيين العراقيين تثمن قرار وزير

الصحة صالح الحسناوي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة..الصحة تعلن شمول الصحفيين وعوائلهم بالعلاج المجاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة..الصحة تعلن شمول الصحفيين وعوائلهم بالعلاج المجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).