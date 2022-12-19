فرار 26 محكوما من سجن في لبنان

2022/12/19 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن 26 سجينا من الفرار، فجر اليوم

الاثنين، من سجن في محافظة البقاع غربي

لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن

السجناء الهاربين ومعظمهم مدانون بتهمة

تجارة الممنوعات والأسلحة، فروا من سجن

جب جنين.

و

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