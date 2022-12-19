2022/12/19 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إطلاق نظام التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية عبر الإنترنيت – للمستثمرين.وقال السوق في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه “استنادا الى اللائحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوق الاوراق المالية يُعلن اطلاقه “منصة” الكترونية للمستثمرين المركز الخبري الوطني.

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