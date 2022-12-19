السوداني يعزي بوفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي

2022/12/19 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، تعازيه بوفاة نائب رئيس الوزراء الاسبق سلام الزوبعي.وذكر السوداني في تغريدة له تابعها/ المركز الخبري الوطني/ :”بمزيد من الاسى والالم، نتقدم […]

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