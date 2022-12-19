2022/12/19 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص جراء مشاجرة، في العاصمة بغداد.

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