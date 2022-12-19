الطاقة النيابية تعلق على مخرجات ملتقى النفط والغاز والطاقة

2022/12/19 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ابدت لجنة النفط و الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، تحفظها حول مخرجات ملتقى النفط والغاز والطاقة المقام في فندق الرشيد ببغداد.

وقالت اللجنة في بيان “تسجل لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تحفظها حول مخرجات ملتقى النفط والغاز والطاقة المقام في فندق الرشيد ببغداد، استعدادا لمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة الذي سيقام في البصرة”.

واكدت اللجنة في بيانها “بالرغم من كونها جهة رئيسية ومعنية بالملف حسب كتاب الدعوة ذي العدد 719 بتاريخ 14/11/2022، ومع ذلك لم تكن لها اية مداخلة بهذا الشأن، اذ كان من المفترض ان يعطى دور رئيسي للجنة خاصة مع النقص الشديد الذي يعاني منه البلد في مجال الطاقة، وكان المفترض ان تقوم الجهة القائمة على المؤتمر ان تولي اهتماما كبيرا في التركيز على مصادر الطاقة ومعوقات النهوض بها، وعليه تعلن انسحابها من فعاليات المؤتمر”.

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