شاهد بالفيديو.. فضيحة مدوية .. اموال العراق بشهادات دولية تحول لايران

2022/12/19 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cTtJxHHjegY

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