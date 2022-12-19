إطلاق أول منصة الكترونية للتداول المالي عبر الانترنت

2022/12/19 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، إطلاق نظام التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية عبر الإنترنيت – للمستثمرين.

وقال السوق في بيان، إنه "استنادا الى اللائحة التنظيمية " التداول بالأوراق المالية عبر الانترنيت – للمستثمرين " واستنادا الى الموافقات الصادرة من هيئة الأوراق المالية ومجلس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية ولمناسبة الانتهاء من خطة تنفيذ مشروع نظام التداول بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة عبر الانترنيت – للمستثمرين من قبل شركة الكرمل للوساطة بالأوراق المالية مع سوق العراق للأوراق المالية ونجاح خطة الاختبارات التي قامت بها الشركة على الأنظمة الالكترونية والفحص السيبراني من قبل جهة مستقلة عن السوق وعن الشركة".

وأضاف، أنه "سيتم إطلاق نظام التداول عبر الإنترنيت بأسهم الشركات المساهمة العراقية – للمستثمرين Go Life اعتبارا من جلسة يوم الأحد 29/1/2023"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تعد أحد متطلبات التطوير المطلوبة في تمكين المساهمين والمستثمرين من البيع والشراء بأنفسهم باستخدام محطاتهم او هواتفهم الذكية من خلال تطبيق للتداول يلبي تعليمات وقواعد التداول الالكتروني والإيداع المركزي".

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