محاباة سياسية أم إجراء ضروري.. ماذا وراء سحب الجيش العراقي من المدن؟

2022/12/19 | 17:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكومة العراقية مؤخرًا نقل مهام إدارة الملف الأمني في بعض المدن من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، على أن تنتشر قوات الجيش خارجها، ضمن توجّه حكومي جديد.

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