شاهد بالفيديو.. كافيرو : درونز ايران احدثت فارقا في اوكرانيا ولكن !!

2022/12/19 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GBdFGS_8gPQ

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