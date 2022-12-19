كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يُعلن اعتزاله دولياً

2022/12/19 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، اعتزاله اللعب دوليًا، وذلك بعدما فشل في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر 2022، التي احتل فيها الديوك المركز الثاني، عقب الخسارة ضد الأرجنتين بركلات الترجيح.

ونشر بنزيما، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "لقد بذلت جهدي وهناك أخطاء تم ارتكابها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك".

وأضاف: "لقد كتبت قصتي وقصتنا انتهت الآن".

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