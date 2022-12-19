مصرع دكتور في جامعة تكريت وزوجته وأبنته بحادث مروع على طريق كركوك

2022/12/19 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني اليوم الاثنين، بمصرع استاذ جامعي وعائلته على طريق كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "استاذا جامعيا بلقب دكتور في جامعة تكريت لقي مصرعه رفقة وزوجته وأبنته بحادث سير مروع على طريق كركوك".

وتشهد محافظات ومدن العراق حوادث مرورية متكررة بفعل سوء الطرق ولاسيما الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات.

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