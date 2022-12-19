مصرف الرشيد يعلن إيقاف التسديد اليدوي للسلف الإلكترونية

2022/12/19 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن ايقاف التسديد اليدوي للسلف الالكترونية لأغراض التطبيق السنوي.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تقرر ايقاف التسديد اليدوي لسلف بطاقات نخيل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٢".

وبين، أن "ذلك جاء لأغراض التطبيق السنوي وسيستأنف القسم اعماله مطلع العام المقبل"

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