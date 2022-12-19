2022/12/19 | 18:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hd5AGw_BBPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيحاء العراق جاهزة للعرس الخليجي!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيحاء العراق جاهزة للعرس الخليجي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).