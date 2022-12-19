2022/12/19 | 18:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xs96xyEv1NE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يصلح للتدمير لا يصلح للتعمير ..) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من يصلح للتدمير لا يصلح للتعمير ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).