الرشيد يوقف التسديد اليدوي للسلف الالكترونية

2022/12/19 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الاثنين، إيقاف التسديد اليدوي للسلف الالكترونية لأغراض التطبيق السنوي.

وذكر المصرف في بيان، أنه "تقرر إيقاف التسديد اليدوي لسلف بطاقات نخيل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20 كانون الأول 2022".

وبين أنه "جاء ذلك لأغراض التطبيق السنوي وسيستأنف القسم أعماله مطلع العام المقبل".

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