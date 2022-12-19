بعد تقارير الخلافات والاستبعاد.. بنزيمة يعلن انتهاء

2022/12/19 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفائز بالكرة الذهبية نجم ريال مدريد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، نهاية قصته مع المنتخب الفرنسي، بعد يوم واحد من خسارة فرنسا نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر.

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