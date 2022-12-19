النصر يدعو لتضامن رسمي وشعبي فعّال ودائم لاجتثاث داعش

2022/12/19 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

دعا ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، إلى تضامن رسمي وشعبي فعّال ودائم لاجتثاث داعش.

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ائتلاف النصر يدين بأشد العبارات هجوم كركوك الذي قام به الإرهاب الداعشي، والذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن تسعة من أفراد الشرطة العراقية"، معلنا "تضامنه مع عوائل الشهداء".

وأضاف أن "المنظومة الأمنية تحتاج إلى تكامل الجهود وبالذات الاستخبارية لاستئصال خلايا الإرهاب"، داعيا إلى "تضامن رسمي وشعبي فعّال ودائم لاجتثاث داعش".

وتابع أن "الأمن والإستقرار مهمة وطنية تضامنية، ويجب أن تتصدر جميع الأولويات بعمل الحكومة والفاعليات المجتمعية والاوساط الشعبية".

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