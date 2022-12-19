بالوثيقة.. مجلس الخدمة يخاطب المالية حول حاجة وزارة التعليم لبعض الاختصاصات

2022/12/19 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وزارة المالية بكتاب عاجل جدا إلحاقًا بكتاب آخر يبين تأكيد حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبعض الدرجات المستحدثة والتي لم تخصص لها من قبل وزارة المالية في عملية توزيع الدرجات المستحدثة وكذلك للوقوف على رأي وزارة التعليم في آلية الاستحداث.وقال المجلس في بيان أن “وزارة التعليم أكدت حاجتها الفعلية لبعض الدرجات المستحدثة عبر مخاطباتها لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وإن تأخير الاستجابة لحاجة الوزارة المذكورة أعلاه يؤدي إلى تأخير إجراءات إطلاق استمارة التعيين ولا سيما أن المشمولين بقانوني (٥٩،٦٧) هم من مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.

واضاف البيان “تم منح القانون أولوية في ضرورة سد احتياجات هذه الوزارة لذا يشيد المجلس بالجهود المتواصلة لوزارة المالية في عملية الاستحداث ويؤكد ضرورة أن تتجاوز وزارة المالية الملاحظات المؤشرة تجاه قاعدة بيانات الاستحداث حتى تتم عملية التوزيع بعدالة ووفقا للضوابط القانونية.

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