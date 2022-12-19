محافظ بغداد يعلن إنجاز 90 مدرسة خلال العام الحالي

2022/12/19 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم الاثنين عن إنجاز 90 مدرسة خلال العام الحالي.

وقال العطا للوكالة الرسمية، إن “بغداد شهدت عرساً إنشائياً وتربوياً لافتتاح (42 مدرسة) في ساعة واحدة من مجموع ما يقارب 90 مدرسة تم إنجازها خلال العام الحالي، لنصل خلال سنتين إلى 250 مشروعا تربويا بين مدارس وأجنحة وصفوف وملاحق أخرى”.

وأضاف، أن “محافظة بغداد تعتبر ناجحة في مضمار بناء المدارس”، لافتاً إلى أن “هناك نية لوضع حجر الأساس خلال موازنة 2023 إلى ما يقارب (200 – 250) مدرسة وحسب الآلية الموجودة”.

وتابع أن ” هناك حديثاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لاستملاك عدد من الأراضي خصوصا في مناطق الرصافة والمناطق المكتظة على سبيل المثال (الكاظمية والشعلة) بسبب وجود ندرة في الساحات التربوية المخصصة لبناء المدارس”.

ولفت إلى أنه “تم افتتاح 26 مدرسة في قاطع الكرخ و16 مدرسة في قاطع الرصافة، كما أن الأيام القادمة ستشهد جاهزية 13 مدرسة فضلا عن 4 أبنية تربوية، ليكون هناك تسارع مع الزمن لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايد وزيادة الطلاب في ظل وجود فترتين او ثلاث فترات للدوام في المدرسة الواحدة”.

ولفت إلى أن ” هنالك مدارس محسوبة على وزارة التربية وتم التداول مع رئيس الوزراء بخصوصها لحسم هذه المدارس وأخذ هذه المواقع وتحويلها إلى محافظة بغداد للشروع في بنائها”.

وبين أن “هناك مدارس تم إكمال عملية البناء فيها خلال 6 أشهر، وتم اشغالها، كما توجد في الوقت ذاته عددا من المواقع والأبنية المتلكئة نسبة الإنجاز فيها متدنية في مشروع رقم واحد التابع لوزارة التربية، وهناك اتفاق لتحويلها إلى محافظة بغداد أو حسمها بأي طريقة تنتج عنها منجز يستفاد منه الطلبة والمعلمين”.

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