2022/12/19 | 18:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q61u_d4cajI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم : لميعة ودوحي.. إذا عُرف السبب بطل العجب !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسچة اليوم : لميعة ودوحي.. إذا عُرف السبب بطل العجب !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).