2022/12/19 | 19:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، إنه لن يعتزل لعبة كرة القدم على الصعيد الدولي، مؤكداً رغبته في الاستمرار في اللعب بقميص "التانغو" كأبطال للعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل كان نهائي مونديال قطر المباراة الدولية الأخيرة لليونيل ميسي؟.. النجم الأرجنتيني يجيب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل كان نهائي مونديال قطر المباراة الدولية الأخيرة لليونيل ميسي؟.. النجم الأرجنتيني يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).