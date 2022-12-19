2022/12/19 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وعود حكومية بتحسين واقع أطراف بغداد لا تزال حبراً على ورق..



والمواطن هو الضحية (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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