2022/12/19 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لثلاث محافظات..



مجلس الوزراء يوافق على إطلاق تعويضات محصول الشلب المركز الخبري الوطني.

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