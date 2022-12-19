لجنة برلمانية تعلن قرب حسم ملف المحاضرين ضمن موازنة 2023

2022/12/19 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة التربية البرلمانية، اليوم الاثنين، قرب حسم ملف المحاضرين ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023.

وقالت عضو اللجنة زيتون الدليمي، لـ(بغداد اليوم)، "كان لنا اجتماع مع وزيري المالية والتربية، يوم أمس، وهناك نية حكومية جادة لحسم ملف المحاضرين في القريب العاجل".

وأضافت الدليمي ان "الاجتماعات الحكومية والبرلمانية مستمرة من أجل إيجاد الحلول لحسم ملف المحاضرين ضمن فقرات مشروع قانون موازنة سنة 2023، والأيام المقبلة سيتم التوصل الى حلول بشان هذا الملف".

وأردفت: "سيتم الإعلان عنه قريباً بعد اكمال الاجتماعات التشاورية".

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