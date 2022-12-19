إجلاء اربع حاويات تحتوي مواد كيمياوية خطرة من أم قصر الجنوبي

2022/12/19 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الإثنين، عن إجلاء اربع حاويات تحتوي مواد كيمياوية خطرة من منفذ أم قصر الجنوبي.

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، لـ (بغداد اليوم)، "تنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة أم قصر باشرت مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي وبجهود مثابرة بإجلاء (4) حاوية تحتوي(مواد كيمياوية خطرة) تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

واضاف، انه"تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وتم نقل الحاويات بحراسة كمركية إلى مكان مخصص بعيد عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر على سلامة الموانئ والعاملين فيها والمواطنين".

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