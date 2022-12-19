2022/12/19 | 19:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين 12/19/2022، الجلسة الاعتيادية...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يقرر عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية على البضائع الداخلة الى العراق أولاً على المسلة.

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