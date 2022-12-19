2022/12/19 | 19:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين 12/19/2022، ان القمة العربية...

ظهرت المقالة العامري: القمة العربية الصينية في الرياض خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح أولاً على المسلة.

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