شاهد بالفيديو.. بهذه الطريقة هربت اموال العراق الى ايران

2022/12/19 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PHEwf8YAsG0

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