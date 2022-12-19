2022/12/19 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vf4odCAbLMY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يلغي رسوم تأشيرات الدخول لمشجعي "خليجي 25") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يلغي رسوم تأشيرات الدخول لمشجعي "خليجي 25") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).