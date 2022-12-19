2022/12/19 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j1oCL4UlkyM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "علي وياك علي".. احتفالات جنونية في بغداد ورمي عشوائي بعد فوز الأرجنتين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "علي وياك علي".. احتفالات جنونية في بغداد ورمي عشوائي بعد فوز الأرجنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).