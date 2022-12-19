انهار باكيًا من شدة الفرح.. شاهد ما حدث مع المعلق الرياضي الرئيسي للمباراة النهائية

2022/12/19 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك أندريس كانتور، كبير معلقي كأس العالم في شبكة Telemundo Deportes للبرامج الرياضية من الدوحة، ما كان يدور في ذهنه عندما خانته دموعه وانهار باكيًا بعد فوز منتخب بلاده الأرجنتين على المنتخب الفرنسي في نهائي مثير لكأس العالم 2022 في قطر.

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