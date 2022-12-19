موسكو: أوتاوا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف معنويات الجنود الروس

2022/12/19 | 19:55 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير روسيا في كندا إن أوتاوا في طليعة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف معنويات الجنود الروس.في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية الروسية، انتقد أوليغ ستيبانوف وزارة الخارجية الكندية لنشرها بشكل متكرر معلومات غير مبالية عن الحرب في أوكرانيا، ولا سيما التغريدات الأخيرة حول الرجال الروس الفارين من التجنيد العسكري.وقال السفير إن الروس […]

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