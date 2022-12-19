2022/12/19 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طالبت المحكمة الإدارية العليا في تركيا ،اليوم الاثنين، بحظر “حزب الشعوب الديمقراطي” وتجميد حساباته بتهم ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.وقال رئيس المحكمة الإدارية العليا في تركيا بكير شاهين في تصريح تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا..



مطالب بحظر “حزب الشعوب الديمقراطي” وتجميد حساباته المركز الخبري الوطني.

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