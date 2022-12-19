2022/12/19 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الثامنة، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “السوداني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيادة بمفردات التموينية ودعم النازحين ..



ابرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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