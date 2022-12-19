2022/12/19 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CWKDgjBYaxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهيار السقف الثانوي في ملعب الحبيبية على رأس طفل وإصابته بجروح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انهيار السقف الثانوي في ملعب الحبيبية على رأس طفل وإصابته بجروح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).