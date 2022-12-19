2022/12/19 | 20:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fqbhR7_Hoj8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غياب الاستقرار في مناطق المادة الـ140 بين التنسيق الأمني والسياسي.. كركوك إنموذجاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غياب الاستقرار في مناطق المادة الـ140 بين التنسيق الأمني والسياسي.. كركوك إنموذجاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).