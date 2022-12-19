وزير التربية يوجه بإيقاف منح الإجازات للمؤسسات الأهلية داخل وخارج العراق

2022/12/19 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير التربية نامس الجبوري اليوم الاثنين، ايقاف منح الاجازات للمؤسسات التعليمية الاهلية من مدارس ومعاهد داخل وخارج العراق.

واوضح الجبوري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، أن التوجيه يشمل تعليق كافة الاجازات الممنوحة الاشهر السابقة، واجراءات اخرى من شأنها اعادة تقييم وتنظيم هذا الملف للحفاظ على الرصانة العلمية.

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