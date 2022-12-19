2022/12/19 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية الثامنة، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “السوداني وجه بتهيئة مسـاعدات غذائيـة وعينيـة تشـمل (22) مـادة، وتوزيعها بين مخيمـات النازحين ضـمن محافظة نينوى ( الخـازر، حسـن شام، ايسان، يوتو، مام رشان […]

ظهرت المقالة “ايرث نيوز” تنشر قرارات مجلس الوزراء لليوم الاثنين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ايرث نيوز” تنشر قرارات مجلس الوزراء لليوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ايرث نيوز” تنشر قرارات مجلس الوزراء لليوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).