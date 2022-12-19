حكيمي يشكر

2022/12/19 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، أن منتخب بلاده لكرة القدم سيعود أقوى في قادم المنافسات لمنح محبيه "المزيد من الأوقات السعيدة"، بعد أن حقق "أسود الأطلس" إنجازا تاريخيا في مونديال قطر

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