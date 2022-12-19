الأمن العام الأردني: التحقيقات أكدت أن

2022/12/19 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الاثنين، أن التحقيقات ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة أكدت أن "الإرهابي"، الذي قُتل في المداهمات الأمنية، صباح الاثنين، هو ذاته مطلق النار وقاتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.

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