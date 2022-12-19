2022/12/19 | 20:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تسعى قوى اقليمية ودولية الى منع انقسام كردستان عبر نظام الإدارة...

ظهرت المقالة بغداد تعجز عن تفكيك أزمة الاقليم ومفاتيحها بيد واشنطن وعواصم الجوار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعجز عن تفكيك أزمة الاقليم ومفاتيحها بيد واشنطن وعواصم الجوار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعجز عن تفكيك أزمة الاقليم ومفاتيحها بيد واشنطن وعواصم الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).