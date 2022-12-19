مجلس الوزراء يقرر زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية

2022/12/19 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء إضافة وزيادة المواد

الغذائية المبينة في الجدول أدناه

لشريحة الفقراء، وذوي الدخل المحدود

والمشمولين بالحماية الاجتماعية لمواد

السلة الغذائية المثبتة بموجب الفقرة (3)

من قرار مجلس الوزر

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