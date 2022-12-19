فيديو:شارع حيوي في كربلاء يعاني الإهمال والفوضى ويتسبب بحوادث مرورية

2022/12/19 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى عدد من المواطنين في محافظة

كربلاء المقدسة من تردي الواقع الخدمي

في الشارع الرابط بين منطقة الحر الصغير

والشارع الرئيسي المؤدي إلى مرقد الحر

الرياحي رضوان الله تعالى عليه..





وبين المواطنون في حد

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